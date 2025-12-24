Fenerbahçe SK Başkanı Saran gözaltına alındı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran, "yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Fenerbahçe Kulübü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir." denildi.

"Uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Burada işlemlerinin ardından yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilen Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlikçe, Saran hakkındaki talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.