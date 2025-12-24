AB'den Çemçemal'daki selzedelere mali yardım

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Çemçemal'daki selzedelere 100 bin avro değerinde insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Yardım, Irak Kızılhaç Derneği aracılığıyla dağıtılacak. Yardım paketi, ev eşyaları, gıda, temizlik malzemeleri, tıbbi malzemeleri içermektedir.

AB, yardım paketinden yaklaşık 16 bin selzedenin yararlanacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinde, özellikle Süleymaniye ilinde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su baskını, vatandaşların evlerine hasara yol açarken, Germiyan Bağımsız İdaresi, Çemçemal ilçesi ve Kerkük ilinde can kaybına da neden oldu.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kerkük, Germiyan ve Çemçemal'da meydana gelen sellerde 5 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.