11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi: Siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakıldı

Terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları kapsam dışında tutuldu

59 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 11'inci Yargı Paketi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

10 kanunda değişiklik öngören 11'inci Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar arttı. Ayrıca çocukları suça yöneltenlere verilecek cezalar 2 katına çıkarıldı. Böylece 18 yaşından küçükleri suç aracı olarak kullanan silahlı çetelerin yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Pandemi döneminde çıkarılan denetimli serbestlik hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Suçun işleniş tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestliğe çıkma imkanından faydalanabilecek.

Terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları kapsam dışında tutuldu. Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da düzenlemeden yararlanamayacak.

Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, suç toplu törenlerde işlenirse cezası 7 buçuk yıla yükselecek.

Trafikte yol kesmek de tek başına suç oldu. Bir aracı durduran veya engelleyene 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

11’inci Yargı Paketi’nin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Ocak tarihine kadar tatile girdi.