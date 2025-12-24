Neçirvan Barzani: Kürdistan, tüm bileşenleri kucaklayan bir şemsiye olmaya devam edecek

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyanları Noel Bayramı vesilesiyle tebrik etti.

Neçirvan Barzani, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Noel Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Hristiyanları tebrik eden Neçirvan Barzani mesajında, "Bayramınızı neşe ve huzur içinde kutlamanızı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Hristiyan kardeşlerin Kürdistan'ın yerli bir topluluğu olduğunu ve Kürdistan'ın tarihinin, bugününün ve geleceğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Neçirvan Barzani açıklamasında, "Bu mübarek günde, Kürdistan Bölgesi'nin kadim birlikte yaşama, hoşgörü ve karşılıklı kabul kültürünü koruma konusunda kararlılığımızı yineliyoruz. Kürdistan, tüm bileşenleri kucaklayan bir şemsiye olmaya devam edecek." sözlerini kullandı.

Neçirvan Barzani açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede hepimizin ortak bir kaderi var; zor günlerde birlikte fedakarlıklar yaptık. Parlak ve istikrarlı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışacağız. Bu bayramın aramızda barışın, sevginin ve kardeşliğin derinleşmesinin mesajı olsun."