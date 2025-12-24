ABD Temsilcisi Savaya 2026'da Irak için birlik, istikrar ve refah diledi

8 dakika önce

ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Noel Bayramı ve yaklaşan yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Irak halkının tüm bileşenlerini kutlayarak destek ve dayanışma mesajı verdi.

Mark Savaya, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınlayarak, "2026 yılına doğru adım atarken, Irak halkının tüm fertlerini kutluyor; bu güzel toprakların her bir bireyine sevgi ve destek mesajımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Irak’ın köklü tarihine ve halkın direncine övgüde bulunan Savaya, şunları kaydetti:

"Irak sadece kadim bir tarihe sahip bir ülke değil, aynı zamanda cesur ve güçlü bir halkın vatanıdır. Iraklılar binlerce yıl boyunca geleneklerini ve inançlarını korumuş, insanların barış içinde nasıl bir arada yaşayabileceğini dünyaya göstermiştir."

Savaya ayrıca, Irak halkının en zor zamanlarda dahi eşsiz bir nezaket sergilediğini belirterek, "Iraklılar, büyük bir aile gibi zorluklara karşı kenetlenerek, her türlü meydan okumayla gururla yüzleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Mark Savaya mesajının sonunda; Noel'in ailelere huzur, toplumlara barış getirmesini; 2026 yılının ise tüm Irak halkı için umut, birlik, istikrar ve refahın gerçekleştiği bir yıl olmasını temenni etti.