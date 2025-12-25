Kamboçya-Tayland sınırında çatışmalar sürüyor: Can kaybı 96’ya yükseldi

1 saat önce

Kamboçya ile Tayland askeri heyetleri arasındaki görüşmeler devam etmesine rağmen, sınır hattındaki çatışmalar hız kesmedi. 7 Aralık'tan bu yana tırmanan gerginlikte toplam can kaybı 96'ya ulaştı.

İki ülke arasında dün (24 Aralık) başlayan askeri müzakerelere rağmen sınırın her iki yakasından ölüm ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Kamboçya: Bir köy topçu ateşine tutuldu

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tayland ordusu sabah saatlerinde Banteay Meanchey eyaletindeki bir köye topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı ise 7 Aralık'tan bu yana süren çatışmalarda kendi taraflarındaki ölü sayısının 31'e, yerinden edilenlerin sayısının ise 610 bine yükseldiğini açıkladı.

Tayland: Sivil altyapı roketlerle vuruldu

Tayland cephesinde ise ordu yetkilileri Kamboçya'yı sivilleri hedef almakla suçladı.

Nation Thailand gazetesinin haberine göre Kamboçya güçleri, Tayland'ın Sa Kaeo eyaletindeki bazı köylere yaklaşık 40 adet BM-21 roketi fırlattı. Saldırıda sivil altyapı ve evler zarar gördü.

Taylandlı yetkililer, çatışmaların bilançosuna ilişkin yaptıkları açıklamada, 42 sivil ve 23 asker olmak üzere toplam 65 vatandaşlarının hayatını kaybettiğini, yaklaşık 400 bin kişinin ise yerinden edildiğini duyurdu.

Müzakereler gölgesinde çatışma

İki ülke, 817 kilometrelik sınır hattının güney kesimindeki bir sınır kapısında dün askeri görüşmelere başlamıştı.

Üç gün sürmesi planlanan ve bir anlaşmaya zemin hazırlaması umulan toplantıların, sahada devam eden sıcak çatışmalar nedeniyle nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.