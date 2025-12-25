DAİŞ'in Şam valisi düzenlenen operasyonla yakalandı

58 dakika önce

Suriye güvenlik güçleri ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, gerçekleştirdikleri ortak operasyonda, terör örgütü DAİŞ’in Şam valisi "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi’yi yakaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA ve devlet televizyonu El-İhbariyye’nin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Şam kırsalındaki Muaddamiyye ilçesinde bir DAİŞ hücresine baskın düzenlendi.

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süreli istihbarat takibinin ardından Suriye İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat birimleri ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyon neticesinde DAİŞ’in Şam valisi Taha ez-Zubi (Ebu Ömer Tayba) ile bazı yardımcılarının sağ olarak ele geçirildiğini kaydeden Dalati, yakalanan örgüt mensuplarının üzerlerinde intihar saldırıları için hazırlanan patlayıcı yeleklerin bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu operasyon, DAİŞ tehlikesine karşı Şam yönetimi ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon arasındaki güvenlik iş birliğinin sahada somutlaşması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.