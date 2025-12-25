DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik "ırkçı" saldırılara karşı suç duyurusu

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik tribünlerde başlayan ırkçı ve cinsiyetçi saldırılar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik Bursaspor'la başlayan Ankaragücü, Samsunspor, Göztepe ve Rizespor'la devam eden taraftar gruplarının cinsiyetçi ve ırkçı saldırılarına karşı suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede; söz konusu tezahüratlara katılan taraftarlar, tribün liderleri, kulüp yöneticileri, hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri hakkında şikayetçi oldu.

Suç duyurusunda, Leyla Zana’nın futbol kamuoyuyla bir ilgisi olmamasına rağmen, Kürt ve kadın kimliği nedeniyle hedef alındığı vurgulandı.

Dilekçede, "Kürt halkını hedef alan, kadın kimliği üzerinden aşağılayıcı söylemler şiddeti meşrulaştırmakta olup, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretmektedir. Bu saldırılar kişisel değil, kimlik temellidir; ırkçı ve cinsiyetçi saiklerle gerçekleştirilmiştir." denildi.

DEM Parti, saldırıların münferit olmadığını, aksine organize ve yönlendirilmiş bir nitelik taşıdığını savunarak, bu eylemlerin, devam eden "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ni hedef aldığını belirtti.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Futbol tribünlerinde gerçekleşen bu söylemler ve bunları sahiplenen siyasi odaklar, barış sürecini sabote etmeye yönelik organize provokasyon girişimlerinin halkalarıdır. Bu nedenle, söz konusu fiillere karşı hiçbir surette tolerans gösterilmemesi gerekmektedir."

Başvuruda ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu ırkçı söylemleri sahiplendiği, belli bir markanın ürünlerini kullanarak Kürt halkına ve barış sürecine yönelik tahrik içeren bir kampanya yürüttüğü ifade edildi.

Bu durumun ticari markalar ve kitle iletişim araçlarıyla nefret söylemini meşrulaştırdığı kaydedildi.