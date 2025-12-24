Sadr: Irak'ta İsrail ile "normalleşmeye" yer yok

52 dakika önce

Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "İsrail ile normalleşme" çağrısı yapan herkes hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini vurguladı. Sadr’ın bu çıkışı, Keldani Patriği Kardinal Louis Raphael Sako’nun Noel ayininde kullandığı ifadelere yanıt olarak geldi.

Mukteda es-Sadr yayımladığı yazılı açıklamada, "Normalleşme, Irak yasalarına göre cezayı gerektiren bir suçtur. Bunu teşvik eden veya talep eden hiç kimse cezadan muaf tutulmayacaktır." dedi.

İlgili makamları görevlerini yapmaya çağıran Sadr, Irak'ta İsrail'i meşrulaştıracak hiçbir girişime yer olmadığını vurguladı.

Kardinal Sako’nun sözleri tartışma yarattı

Sadr’ın sert tepkisi, Irak ve Dünya Keldani Patriği Kardinal Louis Raphael Sako’nun, Bağdat’taki Aziz Yusuf (Saint Joseph) Kilisesi’nde düzenlenen Noel ayininde yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin de hazır bulunduğu ayinde konuşan Sako, "Normalleşmeden bahsediliyor, umarım yeni hükümet bu konuyu takip eder. Irak peygamberler diyarıdır ve Talmud Babil'de yazılmıştır. Bu nedenle dünya başka bir yere değil, Irak'a gelmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Sudani: Sözlüğümüzde “normalleşme” yok

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ise Kardinal Sako’nun sözlerine yanıt vererek, Irak’ın tutumunu net bir dille ortaya koydu.

Sudani, "Normalleşme kelimesi Irak'ın siyasi sözlüğünde yer almamaktadır. Çünkü biz, bir halkın haklarını ihlal eden işgalci bir yapıyla karşı karşıyayız." dedi.

Başbakan, Irak'ın işgalcilerle normalleşmeye değil, anayasa temelinde kardeşliğe ve birlikte yaşamaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Yasa ne diyor?

Irak Parlamentosu, 2022 yılının ortalarında Sadr Hareketi ve müttefiklerinin önerisiyle "İsrail ile İlişkilerin Normalleşmesini ve Kurulmasını Yasaklama Yasası"nı kabul etmişti.

Söz konusu yasa; İsrail ile her türlü diplomatik, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiyi yasaklıyor ve ihlal edenlere müebbet veya geçici hapis cezası öngörüyor. Ayrıca Irak Ceza Kanunu'nun 201. maddesine göre Siyonizm ilkelerini propoganda eden veya onlara yardım eden kişiler idam cezasıyla yargılanabiliyor.

Irak'ın halihazırda İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmamakta ve siyasi güçlerin çoğunluğu bu adıma karşı çıkmaktadır. Bu durum, 6 Arap ülkesinin (Mısır, Ürdün, BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan) İsrail ile ilişkilerinin bulunduğu bir dönemde yaşanıyor. Irak'taki normalleşme karşıtları, İsrail'in Filistin toprakları ile Suriye ve Lübnan topraklarının bir kısmında “işgalci bir yapı” olarak varlığını sürdürdüğünü ve Filistinlilerin ulusal haklarını ihlal ettiğini savunuyor.