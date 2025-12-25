SDG’den “İsrail’le ilişki” iddiasına yanıt

15 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sorumlusu Ferhad Şami, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iddialarını, "Eğer İsrail ile bir ilişkimiz olsaydı, Türkiye bize saldırmaya cesaret edemezdi." sözleriyle yalanladı.

Ferhad Şami basına yaptığı açıklamada, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa arasındaki görüşmeyi doğrulayarak, ikilinin yılbaşından önce bir kez daha bir araya geleceğini bildirdi.

Şam yönetimiyle yapılan görüşmelerin içeriğine değinen Şami, "Şam ile ademi merkeziyetçi sistemi görüştük. Halkın kendi bölgelerini kendilerinin yönetmesi gerektiği hususunu kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın " SDG, İsrail ile iş birliği yapıyor." şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösteren Şami, şunları kaydetti:

"Eğer SDG'nin İsrail ile bir ilişkisi olsaydı, Türkiye bize saldırmaya cesaret edemezdi. Türkiye'nin ürettiği bu suçlamalar, Suriye'nin iç işlerine daha fazla müdahale etme amacını taşımaktadır."

Ferhad Şami ayrıca, SDG saflarında herhangi bir yabancı savaşçının bulunmadığını vurguladı.