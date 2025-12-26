Kar ve yağmur dalgası Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ı etkisi altına alacak

2 saat önce

Türkiye'nin hava tahminlerine göre ülkenin bir çok bölgesinde bu akşam kar yağışı başlayacak ve sıcaklıklar düşecek. İstanbul Valiliği, bugünden itibaren sıcaklıkların düşeceğini, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunduğunu açıkladı.



Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerine göre 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın birçok şehrinde birkaç gün boyunca kar ve yoğun yağmur bekleniyor.

Hava tahminlerine göre özellikle Kuzey Kürdistan'da olmak üzere ülke genelinde sıcaklık 4 ila 10 dereceye kadar düşecek.

Dalganın akşam saatlerinden sonra birçok şehirde yağmur ve kar yağışıyla başlaması, gece saatlerinde şiddetini artırması ve birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine dayanarak İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, kentin kuzeyi ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtildi.