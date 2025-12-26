Yeni yılda saldırı hazırlığındaki DAİŞ'li yakalandı

3 saat önce

DAİŞ saldırılarına karşı alarmda olan Türkiye’de operasyonlar devam ediyor. Yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DAİŞ’li terörist İbrahim Burtakuçin yakalandı.

Basındaki haberlere göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de DAİŞ adına faaliyet yürüttüğü ve yılbaşında Türkiye’de DAİŞ adına saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DAİŞ’li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DAİŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Malatya’da yakalandığı aktarıldı.

JANDARMA UYARMIŞTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 19 Aralık 2025 tarihli yazısıyla DAİŞ'in yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul’da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde tüm birimlerini uyardı.

Yazıda, halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirilmişti. Alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği ifade edilmişti.