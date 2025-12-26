Sünniler Parlamento başkanı adayını belirliyor: Yarın kritik toplantı

3 saat önce

Irak'taki Sünni siyasi güçler, Parlamento başkanlığı adayını belirlemek üzere yarın son kez toplanacak. Ancak uzlaşı sağlanamaması durumunda Parlamentoya iki adayla gidilme ihtimali oldukça yüksek.

Azim İttifakı liderlerinden Faysal İsavi, Sünni Ulusal Siyasi Konseyi'nin, Parlamentonun ilk oturumu öncesinde konuyu nihayete erdirmek amacıyla yarın (27 Aralık 2025 Cumartesi) son toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

Anlaşma olmazsa iki aday yarışacak

Yarınki toplantıda tek bir aday üzerinde uzlaşı sağlamak için tüm çabayı göstereceklerini dile getiren İsavi, anlaşma sağlanamazsa, Müsenna Samarrai ve Muhammed Halbusi olmak üzere iki adayla oturuma katılacaklarını kaydetti.

Faysal İsavi, “Bu senaryoda her iki aday da makamı kazanmak için parlamentodaki grupları ikna etmeye çalışacak." dedi.

Siyade: Uzlaşıya yakınız

Öte yandan Egemenlik (Siyade) Koalisyonu yöneticilerinden Salah Kubaisi ise sürece dair iyimser konuştu.

Sünni güçlerin ortak bir aday belirlemeye çok yakın olduğunu ifade eden Kubaisi, nihai anlaşmanın hafta başında duyurulacağını ifade etti.

Kubaisi, belirlenecek ismin tüm Sünni güçlerin tam desteğini alacağını vurguladı.

29 Aralık’ta ilk oturum yapılacak

Irak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yeni dönem Irak Parlamentosunun başkan ve iki yardımcısını seçmek üzere 29 Aralık'ta toplanması kararlaştırılmıştı.

Ancak şu ana kadar Şii, Sünni ve Kürt taraflar arasında cumhurbaşkanı, başbakan ve Parlamento başkanı adaylarının belirlenmesi konusunda nihai bir anlaşmaya varılamadı.