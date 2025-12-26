Salih Müslim açıkladı: Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye "dosyaları ayırın" mesajı

1 saat önce

Eski PYD Eş Başkanı ve PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması’nın Türkiye’nin yaklaşımını değiştirdiğini savunarak, Türk heyetinin Şam ziyaretinin ardından Halep’teki gerilimin tırmandığına dikkat çekti.

Bianet’e konuşan Salih Müslim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında ABD gözetiminde imzalanan "10 Mart Mutabakatı" ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

"Türkiye mutabakatı engellemeye çalıştı"

Müslim, Türkiye’nin sürece dahil olmadığı için söz konusu mutabakatı kabul etmediğini belirterek, "Türkiye, bugüne kadar bir mutabakatın olmaması için elinden geleni yaptı. Kendi politikaları doğrultusunda baştan beri bunu bitirmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

"Şam ziyareti ve çatışmalar birbirinden ayrılamaz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine işaret eden Müslim, bu ziyaretle sahadaki çatışmalar arasında bağ kurdu.

Müslim, "Dışişleri ve savunma bakanlarının Suriye’ye gelmesiyle beraber Şeyh Maksud ve Eşrefiye olayları başladı. Bunları birbirlerinden ayırmak mümkün değil. Anlaşmanın devamlılığı, Türkiye’nin Suriye’den elini çekmesi ve Şam hükümetinin Türkiye’nin etkisinden ne derece uzaklaşacağıyla yakından ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

"Adem-i merkeziyetçilik doğru modeldir"

Suriye’de önceliğin doğru bir anayasa yapımı olduğunu vurgulayan Müslim, ilan edilen yasa taslağının tüm yetkileri tek kişide topladığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

Müslim, "Adem-i merkeziyetçi sistem, burada doğru bir model olabilir. Amacımız Suriye yönetimiyle bir anlaşmaya varmak ve demokratik Suriye’nin oluşmasını sağlamak." dedi.

"Türkiye’ye karşı eylemimiz olmadı"

PYD’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’ye düşmanlık beslemediğini savunan Müslim, Rojava’daki güçlerin eylemlerinin Türkiye’ye yönelik olmadığını belirtti.

Müslim, "Açılan kapılar hem bizim hem de Türkiye’nin yararına olur. Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisini halklar lehine kullanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Öcalan’dan Abdi’ye mesaj: Dosyaları ayırın

PKK lideri Abdullah Öcalan ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında bir iletişim olduğunu doğrulayan Salih Müslim, Öcalan'ın Suriye meselesi ile Türkiye'deki sürecin ayrıştırılmasını istediğini aktardı.

Müslim, "Öcalan, bu iki meselenin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söylüyor. Suriye’nin kendi meseleleri üzerinden Türkiye’deki sürecin zedelenmesini uygun görmüyor." bilgisini paylaştı.