Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan’ı hedef alan saldırıları şiddetle kınıyoruz

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ı hedef alan inansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin, "Azerbaycan’ın gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından gönderilen İHA’nın Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugün (5 Mart Perşembe) yayımladığı açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen, iki sivilin yaralanmasına ve Nahçıvan Havalimanında hasara yol açan İHA saldırılarının ardından İran Büyükelçisi Mücteba Demirçilu’nu bakanlığa çağırmıştı.

Bu saldırılar, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana şiddetlenen İran-ABD-İsrail savaşı gölgesinde gerçekleşti. ABD ve İsrail'in İran askeri altyapısına yönelik koordineli saldırıları, Tahran'ın Körfez genelindeki ABD, İsrail ve müttefik pozisyonlarına misilleme amaçlı İHA ve füze saldırıları başlatmasına neden olmuştu.

Çatışmaların bölgesel çapta yayıldığı, birçok Orta Doğu ülkesinde olayların bildirildiği ve gerilimin tırmanmasıyla birlikte sivil ve askeri kayıpların arttığı belirtiliyor.