Starmer: Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

47 dakika önce

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderdiğini ve ABD'nin askeri üslerinizi kullanmasına izin verdiğini söyledi.

Keir Starmer, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) yaptığı açıklamada, güçlerinin bir dizi İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.

Starmer, "Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderdik, ABD'nin askeri üslerimizi kullanmasına izin verdik." dedi.

İran'ın 10 müttefik ülkeye saldırdığını belirten Starmer, "Önceliğimiz halkımızı korumak ve benim görevim İngiliz çıkarlarını korumaktır." ifadesini kullandı.

Starmer, bu savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmediğini söyledi.