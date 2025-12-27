KDP, Irak Parlamentosu başkan yardımcılığı görevi için adayını belirledi

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Eşwaq Caf, partisinin, Irak Parlamentosunun ikinci başkan yardımcılığı görevi için bir aday belirlediğini söyledi.

KDP'li Eşwaq Caf, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamasında, partisinin Parlamento Başkan Yardımcılığı görevi için adayını belirlediğini ve yakında adayın adını açıklayacağını belirtti.

Şii partilerin payına ilişkin olarak Caf, Şiilerin Parlamentonun birinci başkan yardımcılığı görevi için iki adayı olduğunu, adayların isimlerinin Ahmed el-Esad ve Muhsin Mendelawi olduğunu ifade etti.

Irak'taki siyasi geleneğe göre, Parlamento başkanlığı Sünnilere, birinci başkan yardımcılığı Şiilere ve ikinci başkan yardımcılığı görevi Kürtlere verilmelidir.

Daha önce bu görevi KDP'li Şaxewan Abdullah kazanmıştı.