Kürdistan Bölgesi- Dêgala sınır hattına iki füze isabet etti

1 saat önce

İran ordusu tarafından Dêgala nahiyesi sınırlarına düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Dêgala Nahiye Müdürü Soran Hawezi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü K24’e yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11:00 sularında İran, Dêgala nahiyesi sınırlarını füzelerle hedef aldı." dedi.

Saldırının yol açtığı can kayıplarına ilişkin detay veren Hawezi, ilk bilgilere göre saldırı sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiğini, bir diğerinin ise yaralandığını belirtti.

Hawezi, maddi hasarın boyutu ve saldırının detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, 3 Mart 2026 Salı günü Koye Kaymakamı Tarık Haydari, K24 muhabiri Aras Emin’e yaptığı açıklamada, ilçedeki Azadi Kampı’na yönelik düzenlenen İHA saldırısının detaylarını paylaştı.

Haydari, saldırının üç insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini ve araçlardan birinin kamp bünyesindeki hastanenin yakınına düştüğünü belirtti.

Saldırı sonucunda sadece bir kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden Kaymakam Haydari, kampın önceden tahliye edilmiş olmasının daha büyük bir can kaybının önüne geçtiğini vurguladı.

Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Peşmerge ailelerinin konakladığı Koye’deki Azadi Kampı, daha önce 2022 yılında da İran tarafından bombalanmıştı. Söz konusu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.