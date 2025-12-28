Sudani'den ABD-İran diyaloğu girişimi: Silahlı gruplara iki seçenek sundu

3 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Tahran ile Washington arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla Bağdat'ta ikili bir toplantı organize etmek için girişimlere başladıklarını bildirirken, ülkedeki silahlı gruplara, ya resmi kurumlara entegre olmaları ya da siyaseti seçmeleri seçeneklerini sundu.

El-Mayadeen televizyonuna konuşan Başbakan Sudani, Bağdat'ın ABD ile İran'ı bir araya getirme çabalarına değindi. Öneriyi ABD temsilcisine ilettiğini kaydeden Sudani, "Ne İran ne de ABD tarafı görüşmeye karşı çıkıyor, ancak her iki tarafın da kendine özgü şartları ve prosedürleri var." dedi.

İç politika ve güvenlik meselelerine de değinen Sudani, silahlı grupların silahsızlandırılmasının ulusal bir karar ve hükümet programının bir parçası olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı, “resmi güvenlik kurumlarına entegre olmak” ya da “silahı bırakıp siyasi bir yol izlemek” seçeneklerini bu gruplara sunduğunu dile getirdi.

Sudani’nin bu girişimi Şii gruplar arasında farklı tepkilere yol açtı. Asaib Ehlilhak ve İmam Ali Tugayları silahların devlet kontrolünde toplanmasına destek verirken; Ketaib Hizbullah ve Nuceba Hareketi silahsızlanma fikrini reddederek ABD güçlerine karşı direnişin süreceğini vurguluyor.

Bu gelişmeler, Washington'ın Bağdat üzerindeki baskılarını artırdığı bir döneme denk geldi. ABD yönetimi, Parlamentoda önemli sayıda sandalye kazanmalarına rağmen, söz konusu silahlı grupların yeni hükümette yer almasına karşı çıkıyor.

Kasım ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Başbakan Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Rubio’nun görüşmede, bu grupların Irak'ın egemenliğini zayıflattığını, ABD ve Irak vatandaşları ile iş dünyası için tehdit oluşturduğunu belirterek; rollerine son verilmesi ve yeni hükümette kesinlikle yer almamaları gerektiğini ilettiği bildirilmişti.