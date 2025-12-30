ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: "İsrail şartı" var

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayı düşündüklerini ancak uçakların İsrail'e karşı kullanılmayacağını bildirdi.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Florida'daki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze ve F-35 savaş uçakları konusunda mesajlar veren Trump, Türkiye askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılması ihtimaline ilişkin bir soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu ifade ederek, "Kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor. Bu konuyu konuşacağız." yanıtını verdi.

F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Trump, "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Söz veriyorum, bunları asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar." açıklamasını yaptı.

Netanyahu ile İsrail-Suriye ilişkileri konusunda da geniş bir şekilde değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Trump, "Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı’na (Ahmed Şaraa) saygı duyuyorum, kendisi güçlü biri. Suriye'nin şu anda ihtiyacı olan da bu. İsrail'in onunla iyi geçinmesini umuyorum." dedi.

Şaraa'nın Suriye'de şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığını ve terör örgütü DAİŞ ile mücadelede de önemli adımlar attığını kaydeden ABD Başkanı, bu süreçte Şaraa'ya güvendiğini belirtti.

İsrail'in Suriye ile iyi geçinmesi konusunda elinden geleni yapacağını ve "bunu sağlayacağını" kaydeden Trump, "Suriye konusunda Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ile ortak bir anlayışa sahibiz." diye konuştu.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya da cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.