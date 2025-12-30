Netanyahu’dan Trump görüşmesi sonrası mesaj: Suriye ile barışçıl bir sınır istiyoruz

4 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın çıkarlarına uygun olduğunu belirterek, Dürziler ve Hristiyanların güvenliğine dikkat çekti.

ABD'nin Florida eyaletinde Başkan Donald Trump ile bir araya gelen Netanyahu, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump ile "çok verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Netanyahu, Trump'ı "Beyaz Saray'da görev almış İsrail'in en iyi dostu" olarak nitelendirdi.

Suriye sınırındaki duruma değinen Netanyahu, "Bizim çıkarımız, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmaktır." dedi.

Sınırın Suriye tarafındaki güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Dürzi dostlarımızın da güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu arada, sadece Dürzilerin değil, diğer azınlıkların, özellikle de Hristiyanların Suriye'de, Orta Doğu'nun tamamında ve Nijerya'da korunması gerektiğini düşünüyorum."

Netanyahu, Hristiyan toplulukların Orta Doğu ve Afrika'nın bazı bölgelerinde kuşatma altında olduğunu savunarak, ABD'nin azınlıkları koruma yönündeki çabalarını tam olarak desteklediklerini dile getirdi.

Filistin yönetiminin gelecekte Gazze'nin idaresinde yer alıp almayacağına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Netanyahu, Trump'ın reform talebine işaret etti.

Netanyahu, "Başkan Trump, sürece dahil olabilmeleri için Filistin yönetiminde görmek istediği reformun şartlarını net bir şekilde ortaya koydu. Göstermelik değil, gerçek reform görmek istediğini çok açıkça belirtti." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Netanyahu, İsrail devletinin prestijli "İsrail Ödülü"nü daha önce vatandaşı olmayan birine hiç vermediklerini hatırlatarak, bu yıl geleneği bozacaklarını ve katkıları dolayısıyla ödülü Donald Trump'a takdim edeceklerini açıkladı.