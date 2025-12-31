MSB: Suriye, SDG konusunda inisiyatif almaya karar verirse Türkiye destek olacaktır

32 dakika önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) entegrasyon konusunda adım atmadığını savunarak, “Suriye Hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.” açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SDG’nin “adem-i merkeziyetçilik ve federalizm” taleplerini dile getirmeye devam ettiği ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmadığını iddia eden MSB, “Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir.” dedi.

“Suriye Hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz.” diyen MSB, “Suriye Hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.” sözünü sarf etti.

Bakanlıktan, F-35 tedarikine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."