SDG'den Tişrin Barajı çevresindeki saldırılara karşı operasyon

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Savunma Bakanlığına bağlı silahlı grupların Tişrin Barajı çevresine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarına, karşı bir operasyonla yanıt verdiklerini ve gruplara ağır zayiat verdirdiklerini duyurdu.

Yayımlanan bildiride SDG, "Suriye Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı Sultan Murad, Sultan Süleyman Şah Emşat ve Hamza Tümeni grupları, bomba yüklü iki İHA ile Tişrin Barajı çevresindeki yerleşim yerlerini hedef aldı." ifadelerini kullandı.

SDG, bu saldırıyı "tehlikeli bir tırmanış" ve bölgenin güvenlik ile istikrarını bozmaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

Açıklamaya göre söz konusu silahlı gruplar aynı gün içerisinde bomba yüklü iki İHA ile daha Tişrin Barajı çevresindeki "Syriatel Tepesi"ni hedef aldı; ancak bu saldırıda SDG saflarında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

SDG, bu saldırılara yanıt olarak İHA’ların fırlatıldığı noktaya yönelik "meşru savunma" operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Operasyon sonucunda, gruplara ait Toyota marka bir askeri araç ve bir askeri mevzinin vurulduğu, çok sayıda silahlı unsurun öldürüldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Bölgedeki bu gerilim, askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde yaşanıyor. 22 Aralık'ta Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, SDG ile Suriye Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerine göre Halep'teki çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Gözlemciler, bu durumun Kuzey Suriye'de çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.