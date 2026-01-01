KDP Siyasi Bürosu toplanıyor: Gündem cumhurbaşkanlığı ve yeni hükümet

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanarak Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve yeni hükümetin kurulması süreçlerini masaya yatıracak.

Bugün (1 Ocak 2026 Perşembe) Kurdistan24’e konuşan üst düzey bir KDP yetkilisi, Siyasi Büro’nun Başkan Barzani’nin liderliğinde ve başkan yardımcılarının katılımıyla bir araya geleceğini bildirdi. Toplantının önümüzdeki Cumartesi günü (3 Ocak) Pirmam’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıda, Irak Cumhurbaşkanlığı makamı, geçtiğimiz günlerde tamamlanan Irak Parlamentosu Başkanlık Divanı seçim süreci, yeni Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulması, yeni Irak Hükümetinin kurulması, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler ve Irak ve bölgedeki genel durumun ele alınması bekleniyor.

KDP’nin cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkarıp çıkarmayacağının henüz netleşmediğini belirten kaynak, bu konunun ve diğer birçok meselenin toplantıda karara bağlanacağını ifade etti.

Bu toplantı, Irak Parlamentosu 6. dönem seçimleri ve Başkanlık Divanı'nın belirlenmesinin ardından KDP’nin gerçekleştireceği ilk üst düzey toplantı olma özelliğini taşıyor.

Hatırlanacağı üzere, 29-30 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan oturumlarda Heybet Halbusi Parlamento Başkanı, Adnan Feyhan Birinci Başkan Yardımcısı ve Farhad Atruşi İkinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.

Irak Anayasasının 72. maddesine göre Başkanlık Divanı seçiminin ardından Parlamentonun yeni cumhurbaşkanını seçmek için 30 günlük süresi bulunuyor. Seçilen Cumhurbaşkanı, siyasi teamüllere göre Şii bileşenin payı olan en büyük parlamento grubunun adayını hükümeti kurmakla görevlendirecek.