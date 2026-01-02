UNAMI sonrası yeni dönem: BM, Irak ile stratejik ortaklık aşamasına geçti

4 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Ekibi, BM Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) görev süresinin sona ermesiyle eş zamanlı olarak, Irak Hükümetiyle yeni bir stratejik ortaklık aşamasına geçildiğini duyurdu.

BM Irak Ekibi tarafından dün (1 Ocak 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, UNAMI'nin ülkedeki misyonu sona ermiş olsa da BM ekibinin, geçtiğimiz 25 Aralık'ta imzalanan sürdürülebilir kalkınmayı destekleme anlaşması çerçevesinde Irak Hükümetiyle ortak çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, bu değişikliğin, Irak ulusal liderliği tarafından yönetilen ve kurumların güçlendirilmesine dayanan uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik pratik bir adımı temsil ettiği vurgulandı.

BM, "güvenilir bir ortak" olarak nitelendirdiği bu yeni süreçte şu hassas sektörler üzerinde yoğunlaşacak:

-Ekonomik kaynakların çeşitlendirilmesi.

-İklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının yönetimi.

-Sosyal koruma sisteminin sağlamlaştırılması.

-Yönetişimin güçlendirilmesi ve sorunlara kalıcı çözümler bulunması.

UNAMI dönemi kapandı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1500 sayılı kararı ve Irak Hükümetinin talebi üzerine 14 Ağustos 2003'te kurulan UNAMI, yirmi yılı aşkın süredir ülkenin yeniden inşası ve siyasi süreçlere destek amacıyla faaliyet gösteriyordu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Mayıs 2024'te BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta, ülkede siyasi ve güvenlik istikrarının sağlandığını belirterek misyonun sonlandırılmasını talep etmişti. Bu talep üzerine BMGK, 31 Mayıs 2024’te aldığı kararla UNAMI’nin görev süresini son kez 31 Aralık 2025’e kadar uzatmıştı. Bu tarihten itibaren misyonun siyasi faaliyetleri resmen sona erdi.