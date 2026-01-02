Yaser Süleyman: 10 Mart Anlaşması ABD gözetiminde uygulanacak

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi müzakere heyeti sözcüsü Yaser Süleyman, Şam yönetimi ile imzalanan "10 Mart Anlaşması"nın maddelerinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirterek, ABD'nin süreçte gözetmen olarak yer alacağını bildirdi.

Özerk Yönetim müzakere heyeti sözcüsü Yaser Süleyman, Şam ile varılan mutabakata ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafının, iki taraf arasındaki anlaşmanın uygulanma sürecinde "süpervizör" (gözetmen) sıfatıyla hazır bulunacağını söyleyen Süleyman, Suriye'nin mevcut koşullarının ancak çeşitli bileşenleri kapsayan "tek bir ulusal orduyu" kaldırabileceğini vurguladı.

Enerji ve doğal kaynaklar dosyasına ilişkin detayları paylaşan Süleyman, anlaşma uyarınca petrol ürünlerinin resmi devlet kurumları aracılığıyla tüm Suriye vatandaşlarının hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Süleyman, petrol ürünlerinden elde edilecek gelirin bir kısmının, petrolün çıkarıldığı bölgelerin yeniden inşasına ayrılacağını kaydetti.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Yaser Süleyman, aralarında askıda kalan birçok sorun bulunduğunu belirterek, bu sorunları "yeni Suriye devleti yapısı çerçevesinde" çözmeyi arzuladıklarını ifade etti.

10 Mart Anlaşması nedir?

Modern Suriye tarihinde önemli bir siyasi ve askeri yol haritası olarak nitelendirilen 10 Mart Anlaşması, askeri ve idari kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

2025 yılı sonundaki büyük siyasi değişimlerin ardından, uluslararası gözetim altında varılan bu mutabakat; kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını ve silahlı güçlerin ulusal bir ordu çatısı altında birleştirilmesini öngörüyor.

Kaynakların, özellikle de petrolün adil dağılımı, anlaşma kapsamında çözüme kavuşturulan en kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.