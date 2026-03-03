Trump: ABD ordusu en güçlü döneminde

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun hazırlık seviyesinin şu an "en yüksek ve en iyi" durumda olduğunu belirterek, sahip olduğu imkanlar sayesinde ülkesinin ucu açık bir sürede ve büyük bir başarıyla savaş yürütme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ülkesinin askeri kapasitesine ve mühimmat stoklarına olan güvenini tazeledi.

Kendisine ulaşan raporlara değinen Trump, ABD'nin orta ve ileri düzey silah ile mühimmat konusunda "sınırsız bir tedarik zincirine" sahip olduğunu bildirdi.

Bu silahların dünyadaki diğer ülkelerin teknolojisinden çok daha ileri düzeyde olduğunu savunan Trump, "Bu imkanlar sayesinde ABD, ucu açık bir sürede ve büyük bir başarıyla savaş yürütme kapasitesine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında eski ABD Başkanı Joe Biden’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, Biden’ı ülkenin yüz milyarlarca dolarlık servetini ve en gelişmiş silahlarını karşılıksız olarak Ukrayna’ya "hibe etmekle" suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında ise iğneleyici bir dil kullanan Trump, Zelenskiy’i ünlü sirk organizatörü "P.T. Barnum"a benzetti.

Ukrayna'ya verilen silahların yerinin doldurulmaması konusundaki endişelerini dile getiren Trump, buna rağmen kendi başkanlık döneminde orduyu yeniden ayağa kaldırdığını savunarak, "Ordumuz şu an tam kapasite stoklanmış durumda ve büyük zaferler elde etmeye hazırdır." dedi.

Trump’ın bu çıkışı, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımların iç stoklar üzerindeki etkisinin tartışıldığı ve seçim atmosferinin ısındığı bir dönemde gelmesiyle dikkat çekiyor.