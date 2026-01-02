Yalova'da DAİŞ operasyonu: 26 tutuklama

2 saat önce

Yalova'da 3 polisin ölümüne neden olan çatışmaların ardından kent genelinde terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit yaşamını yitirmiş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 DAİŞ’li terörist hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.