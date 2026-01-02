Yemen’de Suudi savaş uçakları GGK üssünü vurdu

9 saat önce

Suudi Arabistan savaş uçakları, Yemen'in Hadramavt vilayetinde Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı bir askeri üsse hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen 7 hava saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yemen'in güneyindeki Hadramavt vilayetinde bugün (2 Ocak 2026 Cuma) gerilim tırmandı. Güney Geçiş Konseyi kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suudi jetleri Hadramavt Vadisi ve Sahrası'ndaki Haşaa bölgesinde konuşlu 37. Tugay askeri üssünü 7 kez hedef aldı.

Bölgedeki GGK Başkanı Muhammed Abdulmelik, saldırıların güçlerine ciddi oranda can ve mal kaybı verdirdiğini açıkladı.

Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Nakib ise güçlerinin tüm cephelerde teyakkuza geçtiğini belirterek, "Gelecek askeri operasyonlar çerçevesinde her türlü saldırıyı püskürtmeye ve 'aşırılıkçı milisler' olarak tanımlanan grupları yenilgiye uğratmaya tam hazırız." ifadelerini kullandı.

Yemen krizi 2026 yılında, özellikle ülkenin güneyindeki "kurtarılmış bölgelerde" yeni ve hassas bir evreye girdi. Stratejik konumu ve petrol kaynaklarıyla öne çıkan Hadramavt vilayeti, GGK ile Suudi Arabistan destekli askeri güçler arasında şiddetli bir nüfuz mücadelesinin merkezi haline geldi.

Gözlemciler, Suudi Arabistan'ın eski müttefiklerine yönelik bu hava saldırılarını, Husilere karşı kurulan blok içindeki çatlağın derinleşmesi olarak yorumluyor. Daha önce Arap Koalisyonu çatısı altında omuz omuza savaşan taraflar, değişen siyasi ve bölgesel çıkarlar nedeniyle artık doğrudan karşı karşıya geliyor.