KDP Politbürosu toplanıyor: Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi masada

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, Irak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve diğer bazı önemli gündem başlıkları görüşmek üzere bir araya gelecek.

KDP Politbürosu, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10:00’da, Başkan Mesud Barzani liderliğinde KDP başkan yardımcılarının katılımıyla Pirmam’da bir araya gelecek.

K24 muhabiri Hoşmend Sadık’ın aktardığı bilgilere göre KDP’nin Irak Parlamentosu grubu da söz konusu toplantıya katılım sağlayacak.

Bu toplantı, Irak Parlamentosu 6. dönem seçimlerinin ardından KDP Politbürosu’nun gerçekleştireceği ilk resmi toplantı olacak.

Toplantıda ele alınacak başlıca gündem maddeleri şunlar:

-Irak Cumhurbaşkanlığı makamı ve KDP’nin bu pozisyon için belirleyeceği aday.

-Irak Parlamentosu Başkanlık Divanı seçim sürecinin değerlendirilmesi.

-Yeni federal hükümet ve yeni Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasına yönelik görüşmeler.

-Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler.

-Irak ve bölgedeki genel durum.

KDP Politbürosu’nun bu toplantısı, Irak siyaseti açısından oldukça hassas bir dönemde gerçekleşiyor. 2025 yılı sonunda yapılan genel seçimler ve 29-30 Aralık tarihlerinde Parlamento Başkanlık Divanı’nın seçilmesinin ardından, Irak’taki siyasi süreç bir sonraki anayasal adımlara odaklanmış durumda.

Irak Anayasasının 72. maddesi uyarınca, Parlamentonun yeni cumhurbaşkanını seçmek için 30 günlük bir süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, en büyük Parlamento grubunun adayını yeni federal hükümeti kurması için görevlendirecek. Halihazırda en büyük Şii bloğu olan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayını belirlemek için istişarelerini yoğunlaştırmış durumda.

Öte yandan Irak Parlamentosu, siyasi teamüllere göre Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanlığı makamı için adaylık başvuru sürecini başlattı.

KDP’nin kendi adayını çıkarma veya diğer taraflarla bir uzlaşıya varma konusundaki kararı, Irak’ın gelecekteki siyasi haritası ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması üzerinde doğrudan etkili olacak.