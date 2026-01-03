Trump açıkladı: Maduro ve eşi yakalandı

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını, Nicolas Maduro ve eşini yakaladıklarını duyurdu.

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD kuvvetlerinin Venezuela’ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonu başarıyla tamamladığını bildirdi.

Trump, yaptığı resmi açıklamada Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin, ABD kolluk kuvvetleriyle eş güdümlü olarak yürütülen operasyon kapsamında ele geçirilerek ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

Operasyonun detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bir bilgi paylaşılmazken, Başkan Trump konuya dair ABD saatiyle 11:00'de Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini ilan etti.

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.

"OHAL" İLAN EDİLDİ

Venezuela Hükümeti, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

Yapılan resmi açıklamada, ABD’nin Karakas başta olmak üzere Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerindeki sivil ve askeri hedeflere yönelik ciddi bir askeri saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakas'taki ana askeri üs olan Fuerte Tiuna yakınlarında meydana geldiğini söylemişti.

Newman, "Fuerte Tiuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." demişti.

KOLOMBİYA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." açıklamasını yapmıştı.