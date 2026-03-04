Körfez’in kalbi Ras Tanura rafinerisine ikinci saldırı

1 saat önce

Suudi Arabistan’ın milli petrol ve doğalgaz devi Aramco’nun en büyük yerli rafinerisi olan Ras Tanura tesislerine yönelik yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından tesislerde güvenlik gerekçesiyle üretim askıya alındı.

ABD ve İsrail’in geçtiğimiz cumartesi günü İran’a yönelik başlattığı kapsamlı operasyonun ardından, Tahran yönetiminin bölgedeki misilleme saldırıları şiddetlenerek devam ediyor.

Orta Doğu genelinde limanlar, enerji altyapıları ve petrol tankerleri hedef alınırken, son saldırı Suudi Arabistan’ın stratejik enerji merkezi Ras Tanura’yı vurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, hedef alınan tesiste düzenlenen son İHA saldırısı sonucu herhangi bir hasar veya can kaybı kaydedilmediği belirtildi.

Ancak pazartesi günü gerçekleşen ve yangına sebebiyet veren saldırıların ardından kapalı tutulan tesisin, son güvenlik tehdidiyle birlikte kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

Pazartesi günü Ras Tanura’ya düzenlenen ve tesiste yangın çıkmasına neden olan saldırıda, İran yapımı Shahed-136 tipi kamikaze İHA’larının kullanıldığı teyit edilmişti.

Hafta başındaki saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, tesisin güvenliğinin tam olarak sağlanması adına operasyonların durdurulduğu açıklanmıştı.

Bölgedeki askeri uzmanlar, enerji hatlarına yönelik bu saldırıların küresel petrol piyasalarında ciddi bir istikrarsızlığa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Petrol Fiyatlarında Hareketlilik

2 Mart’taki saldırı sonrasında tesisin kısmen durdurulmasının küresel petrol piyasalarında etkili olduğu belirtilmişti. Brent ve WTI petrol fiyatlarında ani yükselişler yaşandığı kaydedilmişti.

Tekrarlanan saldırı girişiminin, İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD unsurlarına yönelik misilleme dalgasının devamı niteliğinde olduğu değerlendirildiği aktarıldı.