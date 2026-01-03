KDP Politbürosu toplandı: Irak Cumhurbaşkanlığı için müzakere heyeti kuruluyor

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu, Irak Cumhurbaşkanlığı makamı için diğer siyasi taraflarla görüşmek üzere bir müzakere heyeti görevlendirilmesini kararlaştırdı.

KDP Politbürosu, bugün (3 Ocak 2026 Cumartesi) Başkan Mesud Barzani başkanlığında Pirmam’da, KDP başkan yardımcıları Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani’nin katılımıyla toplantı düzenledi.

KDP’nin Irak Parlamentosu milletvekili Dr. Daner Abdulgaffar, K24’e yaptığı açıklamada, toplantıda birçok önemli konunun ele alındığını, en öncelikli gündem maddesinin ise Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci olduğunu belirtti.

KDP’nin adayının kim olacağına dair soruya yanıt veren Abdulgaffar, "Şu ana kadar KDP tarafından belirlenmiş resmi bir isim yok. KDP’nin adayı, Kürt halkının ve Kürdistan kamuoyunun üzerinde uzlaştığı, ulusal bir fikir birliğini temsil eden bir isim olacaktır." dedi.

Abdulgaffar, önümüzdeki bir iki gün içinde KDP müzakere heyetinin Kürdistan Bölgesi’ndeki diğer siyasi partilerle temaslara başlayacağını; hedeflerinin bu makam için Kürtlerin "tek bir ortak aday" ile Bağdat’a gitmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

KDP Politbürosu’nun bu toplantısı, Irak siyaseti açısından dönüm noktası sayılabilecek bir dönemde yapılıyor. 2025 yılı sonunda gerçekleştirilen 6. dönem genel seçimleri ve 29-30 Aralık tarihlerinde Parlamento Başkanlık Divanı’nın seçilmesinin ardından, Irak’ta anayasal takvim işlemeye başladı.

Irak Anayasası’nın 72. maddesi uyarınca, parlamentonun yeni cumhurbaşkanını seçmek için 30 günlük bir süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, en büyük parlamento grubu olan Koordinasyon Çerçevesi’nin (Şii Bloğu) göstereceği başbakan adayını yeni federal hükümeti kurması için görevlendirecek.

Siyasi teamüllere göre Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanlığı makamı için KDP’nin atacağı adımlar ve diğer taraflarla varacağı uzlaşı, hem Irak’ın yeni siyasi haritasını hem de Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunmasını doğrudan etkileyecek.

Öte yandan Irak Parlamentosu, siyasi teamüllere göre Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanlığı makamı için adaylık başvuru sürecini başlattı.

KDP’nin kendi adayını çıkarma veya diğer taraflarla bir uzlaşıya varma konusundaki kararı, Irak’ın gelecekteki siyasi haritası ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması üzerinde doğrudan etkili olacak.