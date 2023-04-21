Adıyaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimi

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen illerden Adıyaman'ı ziyaretinde saldırı girişimine maruz kaldı.

Depremde hayatını kaybedenlerin anısına mezarlığa karanfil bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, dua ederken "Bu, Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun" şeklinde sözleri saldırısına uğramıştı.

Ayrıca bir grup Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde bulundu.

Heyetin türbeden çıkışı sırasında bir kişi Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" diye bağırırken, fiziksel saldırı girişimi de yaşandı. Alanda bulunan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'nun korumalarına saldırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu ise gülümseyerek yoluna devam etti.

Saldırı girişiminin ardından Kılıçdaroğlu’nun, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı gösterdiği Sırrı Süreyya Önder'le Samsat ilçesinde yapacağı görüşme de iptal edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, saldırı girişiminden sonra havalimanına gittiği öğrenildi.

CHP KONVOYUNA SALDIRI

Öte yandan Kılıçdaroğlu Adıyaman Havalimanı'na doğru konvoyla yola çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte en önde bulunduğu araç Kahta’dan geçerek havalimanına gitti.

CHP konvoyunun en sonunda bulunan bir araç Kahta’daki AK Parti seçim ofisinin önünden geçerken orada bekleyenler, bariyerleri aşarak karşı tarafta bulunan yola doğru koştu ve CHP aracındakilere hakaretler ederek, araca saldırdı.

Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada, caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Saldıranlar, arkadaki aracın basın mensuplarına ait olduğunu öğrenince, polisin de yönlendirmesiyle aracın geçmesine izin verdiler.

KILIÇDAROĞLU: ACISINA VERMEK GEREK

Kılıçdaroğlu olayın ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim” dedi.