Irak Cumhurbaşkanlığı için 27 aday başvurdu

10 saat önce

Irak Parlamentosu Sekreteri Safwan Gergeri, cumhurbaşkanlığı için 27 adayın başvurduğunu, ancak bunların hiçbirinin Kürt olmadığını söyledi.

Safwan Gergeri, bugün (4 Ocak 2026 Pazar günü) Kurdistan24 muhabiri Şivan Cebari'ye yeni cumhurbaşkanının seçimi ve bu göreve aday sayısı hakkında açıklama yaptı.

Gergeri'nin açıklamasına göre bugün saat 12:00 itibarıyla Irak Cumhurbaşkanlığı için 27 aday başvurmuş ve henüz hiçbir Kürt aday olmamıştır.

Irak Parlamentosu Sekreteri, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruların yarın, 5 Aralık'ta sona ereceğini ve sürenin uzatılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

Irak Anayasasının 72. maddesi uyarınca, Parlamentonun yeni cumhurbaşkanını seçmek için 30 günlük bir süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, en büyük Parlamento grubunun adayını yeni federal hükümeti kurması için görevlendirecek.