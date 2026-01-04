Şaxewan Abdullah, KDP Fraksiyonu Başkanlığına atandı

9 saat önce

Şaxewan Abdullah, Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Başkanlığına atandı.

KDP Siyasi Bürosu'ndan bir kaynak, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık'a yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosundaki KDP Fraksiyonu Başkanlığı görevinde değişiklik yapıldığını söyledi.

Kaynaklara göre Şaxewan Abdullah, KDP Fraksiyonunun yeni Başkanı olarak görevlendirildi.

Bu karar, KDP'nin Bağdat'taki fraksiyonunun çalışmalarının yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak verildi.

30 Aralık 2025 Salı günü, KDP, Irak Parlamentosunun ikinci başkan yardımcılığı görevi için aday olan Şaxawan Abdullah'ı geri çekti ve yerine parti fraksiyonunun lideri Farhad Atruşi'yi getirdi.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan'ın aktardığına göre KDP'nin kararı, Irak Parlamentosundaki siyasi partilerin liderleri ve yetkilileriyle yapılan bir dizi görüşmenin ardından geldi.

29-30 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan oturumlarda Heybet Halbusi Parlamento Başkanı, Adnan Feyhan Birinci Başkan Yardımcısı ve Farhad Atruşi İkinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.