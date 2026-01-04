Komisyonun rapor yazım ekibi toplanacak

8 saat önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Süreç Komisyonunun yazım ekibi salı günü toplanacak.

ANF'de yer alan habere göre yazım ekibi, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 15.00’te TBMM’de, Meclis ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda, hazırlıkları süren ortak rapora ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ve raporun yazım çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Komisyonun yazım ekibinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdulhamit Gül yer almaktadır.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2024’taki çağrısıyla başlayıp PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma talimatıyla ivmelenen süreçte örgüt 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

Mecliste süreç için komisyon kurulmuş, komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Partili birer üyesi, 24 Kasım’da İmralı Cezaevinde Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin “özet tutanağı” 4 Aralık’ta komisyon üyelerine okunmuştu. DEM Parti tutanağa “eksik ve parça parça” diyerek şerh düşmüş, hazırlanmasına dahil olmadıklarını açıklamıştı.

Son olarak partiler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna raporlarını sunmuştu.

Komisyon şimdi grubu bulunan beş partiyle (AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu) nihai raporu yazacak. Nitekim bu partilerin beş üyesi 22 Aralık’ta Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Rapor yazım sürecine aralarında TİP ve Emek Partisi’nin (EMEP) olduğu birçok parti komisyonda grubu olmadığı için katılamıyor. Kurtulmuş bu partilerin üyelerini görüş almak için toplantıya çağırmıştı. Fakat TİP rapor sürecine dahil edilmemeyi protesto ederek bu toplantıya katılmadı.