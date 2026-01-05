Lübnan sınırında hareketlilik: 4 belde israil’in hedefinde

6 saat önce

Süregelen gerginlik ve ateşkes ihlali iddiaları çerçevesinde İsrail, Lübnan’daki dört belde için tahliye emri verdi. Söz konusu adımın, bölgedeki Hamas ve Hizbullah unsurlarına ait askeri mevzilerin bombalanması hazırlığı kapsamında atıldığı belirtildi.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, bu beldelerdeki "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.