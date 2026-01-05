Mele Bahtiyar, Irak Cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday oldu

2 saat önce

Mele Bahtiyar, Irak Cumhurbaşkanlığı makamı için bağımsız aday olarak başvuruda bulundu.

Bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi), Kurdistan24 Bağdat muhabiri; Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) eski önde gelen liderlerinden Mele Bahtiyar’ın, Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışa bağımsız aday olarak katıldığını bildirdi.

Mele Bahtiyar’ın adaylığı; Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) aynı makam için Fuad Hüseyin ve Nevzat Hadi’yi aday göstermesinin ardından geldi.

Bağımsız adaylığını duyuran Mele Bahtiyar, yayımladığı mesajında, "Adaylığım; KYB, KDP ve her iki tarafın dostları arasındaki sorunların çözümüne katkı sunmak içindir. Şayet KYB ve KDP, kendi belirledikleri adaylardan biri üzerinde uzlaşmaya varırlarsa adaylıktan çekileceğim." dedi.

Mele Bahtiyar mesajının devamında, "Eğer uzlaşma sağlanamazsa, tüm tarafların bildiği üzere; hem KYB ve KDP’nin hem de Irak’taki müttefiklerinin üzerinde birleşebileceği ortak bir aday olabileceğime inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Kısa Özgeçmiş

Mele Bahtiyar olarak tanınan Hikmet Muhammed Kerim, 20 Ağustos 1954'te Hanekin şehrinde doğdu. Güney Kürdistan’ın önde gelen siyasetçilerinden biri olan Bahtiyar, KYB’nin en üst düzey karar mekanizmalarında yer almış kıdemli bir isimdir.

Mele Bahtiyar, siyasi kariyeri boyunca KYB Politbüro Yürütme Kurulu Sorumluluğu ve Demokratik Örgütler Bürosu Sorumluluğu gibi kritik görevlerde bulunmuştur.

Siyasi hayatına 10 Haziran 1970’te, kuruluşundan kısa bir süre sonra Kürdistan Marksist-Leninist Birliği’ne (Komele) katılarak başlayan Bahtiyar, 1974 yılında ise Eylül Devrimi saflarında yer almıştır.