Erdoğan'dan ABD'ye: Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve Venezuela konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. 2 saat süren toplantının ardından Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik yaptığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Venezuela ile dost ülke olduklarını ve bugün de aynı anlayışla devam ettiklerini belirterek, “Trump'la telefonda yaptığımız görüşmesinde de ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini ilettik, Venezuela istikrarsızlığa sürüklenmemeli, Venezuela halkının yanındayız.” diye konuştu.

Erdoğan, uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmediklerini vurguladı.

Barış sürecine yönelik Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“Terör belası emperyalist bir prangadır. DAİŞ'inden FETÖ'süne, DHKP-C'sinden PKK'sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek sorunu kökten çözeceğiz. Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. “

“Gazze'de Suriye'ye nerede bir haksızlık, zulüm varsa tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.” diyen Erdoğan, “Düşmanlarımızın bizden istediği ne vilayet ne sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır. Fırsat kollayanlara karşı daima hazır olacağız.” dedi.