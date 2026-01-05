İsrail’den F-35 çıkışı: Türkiye’ye satışına karşıyız

7 saat önce

İsrail, Türkiye'ye satışı onaylanması halinde F-35'lerde kendilerine ait “ileri teknolojinin” yer almayacağını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, İsrail'in ABD tarafından Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmasına karşı olduğunu belirterek, bu uçakların her halükarda İsrail’e karşı kullanılma riski taşıdığını savundu.

Sharren Haskel, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına yönelik olası bir anlaşmadan derin endişe duyduklarını belirterek, "Bu uçaklarda kullanılan teknolojinin önemli bir kısmı İsrail'de geliştirilmiştir. Bu teknolojiyi onlarla paylaşmayacağımız açıktır ve Türkiye'nin bu uçaklara sahip olmasını istemiyoruz." dedi.

Haskel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile bir F-35 anlaşmasını ciddi şekilde değerlendirdiğine yönelik açıklamalarından duydukları rahatsızlığı vurgulayarak şunları kaydetti:

"İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacaktır. Uçaklar Türkiye'nin eline geçse bile, uçağın geliştirilme aşamasında kullanılan İsrail menşeli teknolojik unsurların kullanımına izin vermeyeceğiz."

Sharren Haskel’in bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce yaptığı açıklamaların ardından geldi. Trump, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışını düşündüklerini belirtmiş; ancak Ankara’nın bu uçakları hiçbir koşulda İsrail’e karşı kullanmayacağına dair güveninin tam olduğunu ifade etmişti.

Türkiye F-35 programından neden çıkarılmıştı?

Türkiye, başlangıçta F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı’nda hem alıcı hem de üretici ülkelerden biri olarak yer alıyordu. Ancak Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, Washington’da ciddi tepkiyle karşılandı. Bu gelişmenin ardından Türkiye, F-35 programından çıkarıldı ve teslim edilmesi planlanan uçakları alamadı.

Ayrıca ABD’nin CAATSA (Amerika’nın Düşmanlarına Karşı Yaptırımlar Yasası) kapsamında yaptırımlarına maruz kaldı. Washington yönetimi, S-400 hava savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumsuz olduğunu ve F-35’in gizli teknolojilerini riske atabileceğini savunuyor.