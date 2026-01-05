Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı görüştü

24 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.