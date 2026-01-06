Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Paris'te görüştü.

TRT'de yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris’te Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü.

Haberde görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Görüşme, Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde çatışmalar devam ederken gerçekleşti.

SDG Basın Merkezi tarafından konuya dair yapılan açıklamada, Şam yönetimine bağlı grupların Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik topçu ve roket saldırılarında 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, saldırıların doğrudan yerleşim alanları ve sivil evleri hedef aldığı vurgulanmıştı.

Bölgedeki bu gerilim, askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde yaşanıyor. 22 Aralık'ta da Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, SDG ile Suriye Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.