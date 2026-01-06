Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

3 saat önce

Şam yönetimine bağlı silahlı grupların Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik bombardımanında 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik grupların düzenlediği bombardımanda 4'ü sivil 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırılarda roketatarlar ve ağır silahların kullanıldığı, bombardımanın vatandaşların evlerinde büyük yıkıma yol açtığı belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezi tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, Şam yönetimine bağlı grupların Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik topçu ve roket saldırılarında 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, saldırıların doğrudan yerleşim alanları ve sivil evleri hedef aldığı vurgulanmıştı.

Bölgedeki bu gerilim, askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde yaşanıyor. 22 Aralık'ta da Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, SDG ile Suriye Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.