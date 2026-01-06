Güler: "Terör örgütlerinin bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz"

33 dakika önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Yaşar Güler, bugün (6 Ocak 2026 Salı günü) bakanlıkta düzenlenen “Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni”ne katıldı.

Yaşar Güler, törendeki konuşmasında “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm faaliyetlerine son vermeleri ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeleri gerektiğini vurgulayan Güler, "Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.