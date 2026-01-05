KDP’nin cumhurbaşkanı adaylarından biri Fuad Hüseyin

5 saat önce

Irak Cumhurbaşkanlığı görevi için Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi adaylarından biri Fuad Hüseyin oldu.

Irak Parlamentosundaki KDP Fraksiyonu Başkanı Şaxewan Abdullah, bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e verdiği demeçte, Fuad Hüseyin'in partinin resmi adaylarından biri olarak Irak'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı görevi için öz geçmişini sunduğunu söyledi.

Bugün, Irak’ta cumhurbaşkanlığı adaylarının belirlenmesi için son gün.

Irak Anayasasının 72. maddesi uyarınca, Parlamentonun yeni cumhurbaşkanını seçmek için 30 günlük bir süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, en büyük Parlamento grubunun adayını yeni federal hükümeti kurması için görevlendirecek.