KDP, Irak Cumhurbaşkanlığı makamı için iki aday belirledi

4 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Cumhurbaşkanlığı makamı için Fuad Hüseyin ve Nevzat Hadi'yi aday gösterdi.

Kurdistan24'ün üst düzey bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre; KDP, partinin Politbüro üyeleri olan Fuad Hüseyin ve Nevzat Hadi'yi Irak Cumhurbaşkanlığı için aday olarak belirledi.

KDP'nin, adayların özgeçmişlerini resmi olarak Irak Parlamento Başkanlığına sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süresi bugün (Pazartesi) saat 15:00 itibarıyla sona erdi. Şu ana kadar yaklaşık 50 kişi bu makam için adaylık başvurusunda bulundu.

Fuad Hüseyin Kimdir?

-Doğum: 1946 yılında Hanekin şehrinde doğdu.

-1967: Kürdistan Öğrenci Birliği'ne üye oldu.

-1971: Bağdat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili bölümünden mezun oldu.

-1974: Peşmerge güçlerine katıldı.

-1975: Eylül Devrimi'nin ardından Hollanda'ya sığınmacı olarak gitti.

-1976: Yurt dışındaki Kürdistan Öğrenciler Derneği'nin sekreteri oldu.

-1987: Paris Kürt Enstitüsü Başkan Yardımcısı oldu.

-1984: Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) ayrılarak siyasi çalışmalarına bağımsız bir figür olarak devam etti.

-1984 - 1995: Sosyal Bilimler Akademisinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

-2003: Baas rejiminin yıkılmasının ardından Irak'a dönerek Eğitim Bakanlığında müfredatın yeniden yapılandırılması çalışmalarına öncülük etti.

-2005: Kürdistan Bölgesi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı oldu.

-1995 - 1996: Hükümete bağlı mülteci organizasyonunda idari direktörlük yaptı.

-1996 - 2003: Orta Doğu Araştırma ve Eğitim Ofisi Direktörü olarak görev yaptı.

-2018 - 2020: Adil Abdülmehdi kabinesinde Irak Maliye Bakanı olarak görev aldı.

-2020 - Günümüz: Irak Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Katıldığı Muhalefet Kongreleri:

-1991: Beyrut Kongresi

-1992: Viyana Irak Muhalefeti Kongresi

-1999: Washington ve Pirmam Kongreleri

-2002: Londra Kongresi

Fuad Hüseyin; Kürtçenin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Hollandaca (Felemenkçenin Hollanda'da konuşulan lehçesi) bilmektedir. Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahiptir.

Nevzat Hadi Kimdir?

Nevzat Hadi Mewlud Muhammed, uzun yıllar boyunca hem parti hem de hükümet düzeyinde üst düzey görevlerde bulunmuş, Kürdistan Bölgesi'nin tanınmış bir mühendisi ve siyasetçisidir.

-Doğum: 1963 yılında Erbil’de doğdu.

-Eğitim: 1987 yılında Erbil Selahaddin Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Farsça dillerine hakimdir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

-1992: KDP saflarına katıldı.

Siyasi ve İdari Kariyeri:

-1992-1996: KDP Merkezi Medya Ofisinde (özellikle "Dengi Kurdistan" radyosu ve Kurdistan TV bünyesinde) mühendis olarak çalıştı.

-1996-2004: Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 3. kabinesinde Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı.

-2004-2019: 15 yıl boyunca Erbil Valisi olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca Erbil büyük değişimler yaşadı; yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 14 binden fazla proje hayata geçirildi.

-2019: Valilik görevinden ayrıldıktan sonra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin danışmanı olarak atandı.

Parti Görevleri:

-1999: KDP 12. Kongre delegesi oldu.

-2010: KDP 13. Kongresi'nde Liderlik Konseyi üyesi seçildi.

-2022: KDP 14. Kongresi'nde Merkez Komite üyesi, ardından Politbüro üyesi seçildi.

-Güncel Görevi: Musul (Ninova) İli Teşkilat Ofisi Sorumlusu olarak KDP’nin bölgedeki konumunu güçlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

Nevzat Hadi, özellikle Erbil Valiliği dönemindeki çalışmalarıyla şehrin kalkınmasında kilit rol oynamış bir isim olarak tanınmaktadır.