Şaxewan Abdullah: Irak cumhurbaşkanlığı makamı için müzakere kapısı kapanmadı

1 saat önce

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah, cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuru süresi dolmuş olsa da taraflar arasında ve özellikle KDP ile KYB arasındaki diyalog kapısının açık olduğunu belirterek, "Eğer biz anlaşamazsak, üçüncü taraflar olan Şiiler ve Sünniler cumhurbaşkanını netleştirecek." dedi.

Şaxewan Abdullah, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Kurdistan24'te yayınlanan "Basi Roj" programına katılarak cumhurbaşkanlığı makamı ve yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maalesef Kürtlerin tek bir aday üzerinde uzlaşamaması aday sayısının artmasına neden oldu. Bu durum, gelecekte cumhurbaşkanı olacak kişi üzerinde dış müdahalelerin dayatılması riskini doğuruyor." diyen Abdullah, Irak Parlamentosunun yapacağı değerlendirme ve görüşmeler sonucunda 81 olan cumhurbaşkanı adayı sayısının düşürüleceğini belirtti.

KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşma ihtimaline değinen Şaxewan Abdullah, "Cumhurbaşkanlığı adaylık süresi dolmuş olsa da taraflar ve özellikle KDP ile KYB arasındaki diyalog kapısı açıktır. Eminim ki bu iki parti anlaştığı an, adayların çekilmesi veya ortak bir aday üzerinde uzlaşılması yoluyla meselenin çözümü kolaylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

KYB'ye Kürdistan Bölgesi Hükümetini kurma çağrısında bulunduklarını belirten Şaxewan Abdullah, "Bizim için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulması öncelikli. Seçimlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala hükümetin kurulmamış olması ve federal hükümet kurumlarını düşünmemiz doğru değil." diye konuştu.

Ayrıca, Kürtlerin kendi aralarında anlaşamaması durumunda, Koordinasyon Çerçevesi ve Sünni grupların (üçüncü taraf olarak) bu makamın belirlenmesinde rol oynayacağı konusunda uyarıda bulunan Şaxewan Abdullah, bunun Parlamentoda çoğunluğu sağlayan tarafın cumhurbaşkanını belirleyeceği anlamına geldiğine işaret etti.

KDP Grup Başkanı, Irak Cumhurbaşkanı makamının sadece sembolik olmadığını, anayasaya göre geniş yetkileri olduğunu vurgulayarak, şu sözleri sarf etti:

"Geçmişte bu makamda güçlü bir şahsiyet bulunmadığı için Kürdistan Bölgesi'nin anayasal hakları, bütçesi ve 140. Madde konusunda ihlaller yaşandı. Bu nedenle KDP, oraya anayasal hakları savunabilecek birinin gitmesini istiyor."

Şaxewan Abdullah, dış güçlerin Irak'ın güçlü bir cumhurbaşkanına, Parlamentoya ve başbakana sahip olmasını istemediğini, çünkü güçlü bir Irak'ı kendileri için bir tehdit olarak gördüklerini ve ülkenin ekonomisinden şu anki gibi faydalanamayacaklarından korktuklarını dile getirdi.

Abdullah ayrıca, "Şiiler çoğunluk olarak başbakanı, Sünniler de Parlamento başkanını belirlediği gibi, KDP de Kürtlerin çoğunluğu olarak cumhurbaşkanını belirleme hakkına sahiptir. Ancak genel çıkarlar ve Kürtlerin birliği adına diyaloğa hazırız." dedi.

Koordinasyon Çerçevesi ile olan ilişkilerine dair ise onların da Kürtlerin Bağdat'a tek bir adayla gitmesini talep ettiklerini kaydeden Abdullah, Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile ilişkilerinin normal olduğunu, daha önce yaşanan gerginliklerin idari konular ve arazi meseleleri üzerine olduğunu ve bunların çözüldüğünü belirtti.

Irak Başbakan adaylığı konusunda ise Şaxewan Abdullah, Koordinasyon Çerçevesi'nin henüz bir aday üzerinde uzlaşamadığını, aralarındaki anlaşmazlıkların derinleştiğini ve iç ile dış müdahalelerin devam ettiğini söyledi.

Durumun bu şekilde gitmesi halinde bir "uzlaşı adayı"na başvurulabileceğini öngördüğünü dile getiren Şaxewan Abdullah, kendi aralarındaki bu anlaşmazlığın, cumhurbaşkanının belirlenmesi konusunda baskı yapmalarını engellediğini de sözlerine ekledi.