Erbil’de cips fabrikasında büyük yangın

49 dakika önce

Erbil'in Pirzin bölgesinde bulunan bir cips fabrikasında sabah saatlerinde başlayan büyük yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre yangın, bugün (6 Ocak 2026 Salı) sabah saat 06:00 sularında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin büyüklüğü nedeniyle oluşan yoğun duman tabakası bölge semalarını kapladı.

Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şaxewan Said, Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, "Fabrika içerisindeki plastik, kağıt kartonlar ve diğer hammaddelerin yanı sıra, binanın inşasında kullanılan sandviç panellerin son derece yanıcı olması, yangının kontrol altına alınmasını ve söndürülmesini güçleştiriyor." dedi.

Şaxewan Said, ihbarın sabah 05:58’de yapıldığını belirterek, "Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak yangın mesai saatleri içerisinde başladığı için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldık ve detaylı bir soruşturma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

İş güvenliği ve yangın önlemlerinin hayati önemine dikkat çeken Said, fabrikanın gerekli güvenlik şartlarını taşımadığını vurguladı.

Said, "Daha önce bu fabrikanın güvenlik standartlarına uymadığına dair defalarca resmi uyarıda bulunduk, ancak uyarılarımız dikkate alınmadı. Hatta fabrika hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etmiştik; ne yazık ki süreç bu felaketle sonuçlandı." diye konuştu.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını teyit eden Said, ekiplerin yangını tamamen söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.