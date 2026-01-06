FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı

4 saat önce

Türkiye’de 20 gündür FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlarda yakalanan 223 şüpheliden 87’si tutuklandı, 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ocak 2026 Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 gündür FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarına yer verdi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"FETÖ’nün 'gizli yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87’si tutuklandı, 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütüldüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonların Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Antep, Hatay, Iğdır, Isparta, Maraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Urfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya’nın aktardığına göre operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.